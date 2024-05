POL-ST: Rheine, Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Greven (ots) - Am Donnerstag (23.05.2024) hat sich eine 82-jährige Frau bei einem Sturz im Linienbus 172 verletzt. Der Vorfall passierte um 16.11 Uhr an der Bushaltestelle in der Rathausstraße 6. Nach Angaben der Seniorin stieg die Frau in den Bus, der ruckartig losfuhr, noch bevor sie ihren Rollator abstellen und sich setzen konnte. Sie sei daraufhin gestürzt und habe sich verletzt. Der Busfahrer habe die Fahrt ...

