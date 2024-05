Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Lotte (ots)

Telefonbetrüger waren im Kreis Steinfurt am Donnerstag (23.05.) leider wieder erfolgreich und haben von einer 80-Jährigen Schmuck und Bargeld erbeutet.

Die Frau erhielt am Donnerstagmorgen (23.05.) gegen 09.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Die Frau sagte der Seniorin, dass es in Lotte-Wersen diverse Einbrüche gegeben habe. Es seien allerdings zwei Täter gefasst worden. Bei diesen habe man Namen und Adressen gefunden, die daraufhin deuten, dass diese als nächste Opfer eines Einbruchs werden können.

Im weiteren Verlauf des zweieinhalbstündigen Gesprächs übernahm dann ein Mann das Telefonat. Er sagte der Frau, sie solle nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihr Bargeld, Schmuck und die EC-Karte, inklusive PIN in einen Plastikbeutel packen und vor die Tür legen. Dort würde ein Herr Peters es dann abholen.

Die Frau legte den Plastikbeutel samt Inhalt vor die Tür. Dann nannte man der Frau noch ein angebliches Aktenzeichen, das sie sich notierte. Als sie kurz darauf nochmal an der Haustür nachsah, war die Plastiktüte samt Inhalt schon nicht mehr da. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und meldete sich bei der Polizei. Der Frau entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei warnt noch mal eindringlich vor diesen Telefonbetrügereien. Die Maschen sind immer verschieden. So wird oft die Legende eines angeblich tödlichen Unfalls erzählt, den ein naher Verwandter versursacht haben soll. In diesem Fall fordern die Betrüger dann eine "Kaution", damit der Verwandte nicht ins Gefängnis muss. Eine andere Masche ist die oben geschilderte, die der Seniorin aus Lotte widerfahren ist.

Hier ein paar Tipps, wie Sie sich vor diesen Betrügereien schützen können: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Raten Sie niemals, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihre Namen selbst zu nennen. - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen direkt an, die im geschilderten Sachverhalt der Anrufer genannt werden. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Und denken Sie immer daran, die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft wird Sie niemals bitten, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. - Bewahren Sie Ihre Wertsachen - etwa höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände - nicht zuhause auf, sondern bei der Bank. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder haben Sie Ihre EC-Karte an Unbekannte ausgehändigt? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen, Geld zurück buchen zu lassen und die EC-Karte zu sperren.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell