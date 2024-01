BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Uhrendieb fest

Berlin-Reinickendorf, Brandenburg - Landkreis Havelland (ots) - Die Bundespolizei nahm am Wochenende mehrere Graffiti-Sprüher in Frohnau und Nauen vorläufig fest. Am Samstag gegen 15:15 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe von mehreren frischen Graffitis am Bahnhof Frohnau. Bei der Kontrolle der fünf deutschen Staatsangehörigen im Alter von 14 und 15 Jahren stellten die ...

mehr