BPOLD-B: Bundespolizei nimmt mehrere Graffiti-Sprüher fest

Berlin-Reinickendorf, Brandenburg - Landkreis Havelland (ots)

Die Bundespolizei nahm am Wochenende mehrere Graffiti-Sprüher in Frohnau und Nauen vorläufig fest.

Am Samstag gegen 15:15 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe von mehreren frischen Graffitis am Bahnhof Frohnau. Bei der Kontrolle der fünf deutschen Staatsangehörigen im Alter von 14 und 15 Jahren stellten die Einsatzkräfte Farbanhaftungen an den Händen und der Kleidung zweier Jugendlicher fest, die farblich mit den circa 40 Quadratmeter großen Schmierereien übereinstimmten.

Am gleichen Tag gegen 23:10 Uhr nahmen Zivilkräfte am Bahnhof Nauen zwei Personen vorläufig fest, die kurz zuvor einen abgestellten Zug auf ca. 15 Quadratmeter mit Farbe besprühten. Der 23-jährige Mann und die 28-jährige Frau führten Sprühflaschen mit sich, welche die Beamtinnen und Beamten sicherstellten.

In einem weiteren Fall beobachteten Zeugen ebenso am Bahnhof Nauen in der Nacht zu Montag drei Personen beim Besprühen einer abgestellten Regionalbahn. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg nahmen einen 14- und zwei 18-jährige deutsche Staatsangehörige vorläufig fest und übergaben sie zuständigkeitshalber an die Bundespolizei. Diese fanden neben diversen Sprühutensilien bei einem der 18-Jährigen u. a. auch ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten die Gegenstände als Beweismittel.

Die Bundespolizei leitete in allen Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie in einem Fall wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Volljährigen auf freien Fuß. Im Falle der Minderjährigen informierten die Einsatzkräfte die jeweiligen Erziehungsberechtigten und übergaben die Jugendlichen in ihre Obhut.

