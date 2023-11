Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Café am Nordfriedhof - Täter gehen leer aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Werderstraße

01.11.2023, 17.30 Uhr - 22.16 Uhr

Abermals sind Unbekannte in ein Café am Nordfriedhof eingebrochen. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend zwischen 17.30 Uhr und 22.16 Uhr.

Die Täter gelangten ungehindert an das Café in der Werderstraße. Hier zerstörten sie mit brachialer Gewalt die Glasfüllung eines Fensters und stiegen durch dieses ins Innere der Lokalität ein. Anschließend durchwühlten sie auf der Suche nach Bargeld den Tresenbereich.

Da nach Ladenschluss niemals Bargeld im Café gelagert wird, gingen die Täter beutetechnisch leer aus. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Die Polizei hofft auf Hinweise und bittet darum, dass Zeugen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell