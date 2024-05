Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand eines Containers - Brandstiftung

Steinfurt (ots)

In Ochtrup ist es an der Beethovenstraße zu einem Brand in einem Metallcontainer gekommen. Der Brand wurde am Mittwoch (22.05.) um 22.30 Uhr festgestellt. Der Container, der auf dem Gelände der dortigen Wohncontainer stand, war gefüllt mit Sperrgut und diversem Unrat. Der Inhalt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch unbekannte Täter angezündet und stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Durch den Brand fing angrenzendes Strauchwerk ebenfalls Feuer.

Die eingesetzte Feuerwehr aus Ochtrup löschte den Brand komplett ab. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, 02553/93 56 41 55.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell