Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Nach Raubüberfall auf 99-Jährigen - Polizei sucht weitere Zeugen bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sankt Peter-Ording (ots)

Am Mittwoch, dem 27.03.2024, berichtet das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" über den Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar am 11.01.2024 in der Straße Am Sportplatz in Sankt Peter-Ording.

Durch den Überfall, der sich gegen 19:00 Uhr ereignete, verstarb der bis zu dem Angriff fitte und wehrhafte 99-jährige Ehemann an den Folgen des Angriffes noch am Tatort. Seine 79-jährige Ehefrau wurde in ein Krankenhaus verbracht, ist pflegebedürftig und kann weiterhin nicht in ihr Haus zurückkehren.

Die Täter raubten unter anderem eine Goldkette mit einem auffälligen Anhänger des Pharao Ramses, vermutlich ein Einzelstück. Am Tatort wurde eine Revolvertrommel einer Gas-Schreckschusswaffe der Marke Umarex Modell Reck 343 gefunden, die die Täter vermutlich dort zurückließen.

Bei dem Einbruch in das Haus in der Nacht zum 5. Januar wurden ca. 50 Rubinsplitter aus einer kleinen Pillendose, eine größere Menge Kleingeld aus einer Bonboniere und zwei Flaschen Wein entwendet.

Die ermittelnde Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg geht davon aus, dass beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen und sucht nun in Zusammenarbeit mit der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" nach Zeugen und Hinweisgebern, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib des Stehlguts machen können. Die Sendung wird am Mittwoch, 27.03.2024, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Die Familie der Opfer hat die vormalige Belohnung von 10.000 Euro verdoppelt.

Insgesamt ist somit durch die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Familie der Opfer eine Belohnung von 20.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Täter des Raubmordes führen.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich mit der Mordkommission der BKI Flensburg unter 0461-484 5566 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell