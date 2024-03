Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Überfall auf Rentnerin in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Am Mittwoch, dem 27.03.2024, strahlt das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" einen Bericht über den Überfall auf eine damals 77-jährige Rentnerin in Flensburg aus. Im Studio stellt eine Mitarbeiterin des Kommissariats 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg den Fall vor.

Der Überfall ereignete sich bereits vor mehr als zwei Jahren am 04.11.2021 in der Johannisstraße in Flensburg. Die Seniorin hatte die Haustür geöffnet, nachdem am späten Abend gegen 21.50 Uhr bei ihr geklingelt worden war. Unvermittelt schlug ihr ein unbekannter Mann mit der Faust ins Gesicht und drängte sie in den Hausflur, wo der Täter weiter auf die Frau einwirkte. Erst als eine Nachbarin aufmerksam wurde, flüchtete er unerkannt.

Der mutmaßlich Anfang 20-Jährige sei circa 175 bis 180 cm groß, habe dunkle Augen und einen etwas dunkleren Teint. Der Mann wurde zum Zeitpunkt der Tat als sehr schlank und sportlich mit einem gepflegten Erscheinungsbild und dunklem kurzen Haar beschrieben.

Trotz intensiver Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Flensburg und der Suche mit einem Phantombild ist der Täter weiterhin unbekannt.

Das ZDF hat in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Flensburg einen Beitrag gedreht, der am Mittwoch in der Sendung ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0461/484-5566 entgegengenommen. Die Pressemeldung zu dem Thema ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/5079543

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell