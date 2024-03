Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Eigentümer von Schmuckgegenständen gesucht

Schleswig (ots)

Bereits am Freitag, dem 23.02.24, fanden Angestellte eines Supermarkts in der Hans-Jürgen-Klinker-Straße in Schleswig eine Tüte mit diversen Schmuckgegenständen. Die blaue Plastiktüte wurde in einem Blumenbehälter in der Nähe des Supermarkts deponiert.

Da es sich bei dem Schmuck um Diebesgut handeln könnte, hat die Kriminalpolizei Schleswig die Ermittlungen aufgenommen. Wer solchen Schmuck vermisst oder Hinweise zu möglichen Taten oder Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Schleswig zu melden (Tel.: 04621 - 840).

