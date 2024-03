Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bohmstedt - Zwei Personen bei Arbeitsunfall auf landwirtschaftlichem Betrieb verstorben

Bohmstedt (ots)

Am Donnerstagabend, 14.03.2024, kam es in Bohmstedt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Arbeitsunfall, in dessen Folge zwei Personen verstorben sind.

Nach ersten Erkenntnissen nahmen der 55-jährige Landwirt und ein 27-jähriger Mitarbeiter gegen 18:00 Uhr Arbeiten an einem Gülleschacht vor. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten hierbei beide Personen in den Schacht und konnten sich nicht mehr eigenständig befreien.

An den anschließenden Rettungsarbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bohmstedt, Bredstedt, Viöl, Hattstedt-Wobbenbüll und Hoxtrup sowie die DLRG Husum und der Rettungsdienst beteiligt. Die beiden Personen konnten nur noch leblos geborgen werden.

Vor diesem Hintergrund hat die Kriminalpolizei Husum die Bearbeitung des Sachverhaltes übernommen. Es wird aktuell von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

