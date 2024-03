Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt/Nordstrand - Achtung! Anrufe von falschen Polizeibeamten!

Bredstedt/Nordstrand (ots)

Aus Bredstedt und Nordstrand werden der Polizei aktuell (Mittwoch, 13.03.24) wieder mehrere Betrugsversuche durch Anrufe falscher Polizeibeamter gemeldet. Diese rufen vornehmlich ältere Menschen an und fragen gezielt nach Wertsachen und Geld im Hause. Häufig teilen sie mit, dass Einbrecher festgenommen wurden und man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen gefunden habe. Außerdem reden die Betrüger den Betroffenen ein, dass Banken und Sparkassen mit den Betrügern zusammenarbeiten und das Ersparte beiseiteschaffen würden. Die Senioren werden daher mit einer vorgegebenen Geschichte in das Geldinstitut geschickt, um das Geld abzuheben. Die falschen Polizisten bieten dann an, das Geld und die Wertsachen in sichere Verwahrung zu nehmen.

Hier nochmal der klare Hinweis: Die echte Polizei fragt nicht nach Ihrem Vermögen und holt es auch nicht ab! Da die Täter in der Vergangenheit dennoch häufig mit dieser Betrugsmasche Erfolg hatten, möchte die Polizei erneut vor dieser warnen! Bitte informieren Sie Ihre älteren Angehörigen, Nachbarn und Freunde. Geldinstitute werden gebeten, besonders sensibel zu sein und bei dem kleinsten Verdacht, dass sich falsche Polizisten oder angebliche Familienangehörige das Vertrauen der Senioren erschlichen haben könnten, lieber einmal mehr die richtige Polizei zu informieren!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell