POL-FL: Oldenswort: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Flensburg (ots) - Am Sonntagabend, 10.03.2024, entzog sich in Flensburg ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Auf der Flucht gefährdete er durch seine Fahrweise mehrfach andere Verkehrsteilnehmer und wurde schlussendlich bei einer Kollision mit einem Baum in Harrislee leicht verletzt. Gegen 22:15 Uhr fiel Beamten des 1. Polizeirevier Flensburg im Bereich Zur Exe / Am Friedenshügel ein silberner Honda auf, der mit ...

mehr