Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdungen

Flensburg (ots)

Am Sonntagabend, 10.03.2024, entzog sich in Flensburg ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Auf der Flucht gefährdete er durch seine Fahrweise mehrfach andere Verkehrsteilnehmer und wurde schlussendlich bei einer Kollision mit einem Baum in Harrislee leicht verletzt.

Gegen 22:15 Uhr fiel Beamten des 1. Polizeirevier Flensburg im Bereich Zur Exe / Am Friedenshügel ein silberner Honda auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde und eine rote Ampel missachtet hatte. Anstatt den nun eingeschalteten Anhaltesignalen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrzeugführer stark und versuchte, über die Lilienthalstraße in Richtung Süden zu fliehen.

Die sich nun anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich über den Ortsteil Weiche und die B 200 nach Wanderup, Großenwiehe und über Wanderup und die B 200 wieder zurück nach Flensburg. Vom Ortsteil Weiche aus flüchtete der 18-jährige Flensburger nun durch das Stadtzentrum weiter über Wassersleben nach Harrislee. Im Bereich der Ellunder Straße in Harrislee kam das Fahrzeug von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen. Der leicht alkoholisierte Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Flensburger Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug des 18-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Aufgrund der Verfolgungsfahrt wurden zwei Streifenwagen beschädigt.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevier Flensburg hat die Ermittlungen wegen diverser Verkehrsdelikte aufgenommen und sucht insbesondere zwei mögliche Geschädigte: Zum einen soll es um 22:40 Uhr in der oberen Apenrader Straße in Flensburg beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Innenstadt fahrenden Fahrzeug gekommen sein.

Zum anderen soll es um 22:43 Uhr zu einer weiteren konkreten Gefährdung im Alten Kirchenweg in Harrislee gekommen sein. Da das flüchtende Fahrzeug in einer Kurve zu weit in den Gegenverkehr geriet, musste ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen offenbar auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Insbesondere die beiden Fahrer dieser Fahrzeuge aber auch andere Zeugen und Personen, die möglicherweise behindert oder gefährdet worden sind, werden dringend gebeten unter der Rufnummer 0461 - 4840 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell