Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Struckum: Zwei verletzte Personen bei Gebäudebrand

Struckum (ots)

Am Sonntagmorgen, 10.03.2024, gegen 08:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Struckum zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Dabei wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in der Einliegerwohnung im Anbau des Hauses aus. Es brannte vermutlich zunächst in der dortigen Sauna. Als die Bewohner die Ursache der Rauchentwicklung suchten und die Saunatür öffneten, zündete das Feuer offenbar durch und griff auf weitere Räume des Anbaus über. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus verhindern.

Beide Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Flensburger Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

