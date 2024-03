Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Sprinter mit Wohnanhänger beschädigt Hauswand und entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Mittwochabend, 06.03.2024, gegen 18:30 Uhr ist es in der Straße Am Katharinenhof auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden

Nach ersten Erkenntnissen soll ein weißer Mercedes Sprinter mit einem weißen, zweiachsigen Wohnanhänger gegen die Gebäudefassade des Marktes gefahren sein. Dabei wurden Teile der Metallfassade und der dahinterliegenden Dämmung abgerissen bzw. stark verformt. Es entsandt ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Anschließend hatten der Fahrer des Gespannes und sein Beifahrer versucht, Fahrzeugteile einzusammeln und die Beschädigungen am Wohnanhänger zu korrigieren, ehe man sich, ohne seine Daten zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren, in Richtung Nordkreuz entfernt habe. Das Fahrzeug sowie der Anhänger sollen mit ausländischen Kennzeichen versehen gewesen, der Wohnanhänger im hinteren rechten Bereich erheblich beschädigt sein.

Die beiden Fahrzeugnutzer wurden von Zeugen als kräftig, dunkelhaarig und mit osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben.

Zeugen und Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beschriebene Fahrzeuggespann und dessen Nutzer machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

