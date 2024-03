POL-FL: Schuby: Fahrzeug flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt

Husum (ots) - Am Mittwochabend, 06.03.2024, gegen 19:00 Uhr kam es in der Osterhusumer Straße zu einem versuchten Raubüberall auf die dortige Bäckereifiliale. Der Täter forderte unter Vorhalt eines Pfeffersprays die Herausgabe von Bargeld. Bereits am 09.02.2024 kam es zu einer ähnlichen Raubtat, bei der eine vierstellige Bargeldsumme entwendet wurde. Die ...

mehr