Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Verkehrsunfallflucht auf der Exe - PKW erheblich beschädigt

Flensburg (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2024, zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr ist es auf dem Großparkplatz Exe in Flensburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der betroffene silberfarbene Mercedes Benz war in Höhe der Katharinenstraße abgestellt. Als die Fahrerin gegen 20:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug im vorderen Bereich erheblich beschädigt und sogar verschoben wurde, sodass es nicht mehr fahrbereit war.

Die eingesetzten Kollegen stellten fest, dass die komplette vordere Stoßstange abgerissen und beschädigt war. Außerdem konnten Beschädigungen am Radkasten und Reifen vorne links festgestellt werden. Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der Verursacher den Unfall bemerkt hat und sich trotzdem unerlaubt entfernte, ohne die Polizei zu informieren.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg ermittelt und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0461-4840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell