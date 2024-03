Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Festnahme nach mehreren Betrugs- und Eigentumsdelikten

Flensburg (ots)

Am späten Donnerstagabend, 07.03.2024, gegen 23:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann wegen des Verdachts mehrerer Straftaten in einem Flensburger Hotel festgenommen.

Das Kommissariat 8 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt seit November 2023 wegen diverser Straftaten, unter anderem wegen Betruges, gegen den 39-Jährigen. Unter Vorspielen falscher Tatsachen soll er sich wiederholt in Hotelzimmer eingemietet und diese nach der Nutzung ohne zu bezahlen verlassen haben. Außerdem steht der Mann in Verdacht, mehrere Diebstahls- und Unterschlagungsdelikte begangen zu haben, unter anderem Leihwerkzeug und Smartphones unrechtmäßig an sich genommen und anschließend gewinnbringend verkauft zu haben.

In der vergangenen Woche soll sich der 39-Jährige erneut in ein Hotel in Flensburg eingemietet haben. Der Betreiber erstattete Strafanzeige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg erließ das Amtsgericht Flensburg gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte wurde am Freitag, den 08.03.2024 dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

