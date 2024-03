POL-FL: Schwesing: Polizei sucht Zeugen nach Unfall im Begegnungsverkehr

Struckum (ots) - Am Sonntagmorgen, 10.03.2024, gegen 08:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Struckum zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Dabei wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in der Einliegerwohnung im Anbau des Hauses aus. Es brannte vermutlich zunächst in der dortigen Sauna. Als die Bewohner die Ursache der Rauchentwicklung suchten und die Saunatür ...

mehr