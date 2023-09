Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/ Tatverdächtiger für Einbrüche ermittelt

Coesfeld (ots)

Handschellen klickten jetzt bei einem 15-jährigen Selmer. Er steht in Verdacht, für Einbrüche am 09.08.23 in eine Schule in Südkirchen und in einen Hundesalon in Nordkirchen verantwortlich zu sein. Auch soll er an dem Tag versucht haben, in eine Bäckereifiliale in Nordkirchen einzubrechen. Aus der Schule entwendete er mehrere Tablets.

Die Ermittlungen führten jetzt auf die Spur des Jugendlichen. Auch die Kölner Polizei ermittelt gegen den Selmer aufgrund gleichgelagerter Taten. Am vergangenen Mittwochmorgen (30. August) vollstreckte eine Ermittlungsgruppe der Kripo Köln, verstärkt durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in drei Übergangswohnheimen und einer Wohnung sowie fünf Haftbefehle gegen mutmaßliche, männliche Mitglieder (15, 17, 21, 26, 29) einer Gruppierung. Darunter auch der 15-jährige Selmer, der durch Kräfte der Polizei Unna festgenommen wurde.

