POL-DVS: Verkehrsunfall

Am Montag (03.07.) ereignete sich gegen 01:50 Uhr auf der BAB 67 von Lorsch kommend in Fahrtrichtung Viernheimer Dreieck ein Verkehrsunfall. Ein Pannen-Pkw stand auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Ein auf der rechten Spur fahrender Lkw sah diesen und wechselte auf die mittlere von drei Spuren. Ein hintendran fahrender ungarischer Pkw fuhr dem Lkw aus bisher ungeklärten Gründen auf. Hinter dem Pkw kam nun ein weiterer Lkw. Dieser versuchte auszuweichen, schaffte es jedoch nicht mehr und streifte den Pkw. Der 33-jährige ungarische Fahrer des Pkws konnte das Fahrzeug verlassen. Er wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Zwecks Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim für ca.eine Stunde voll gesperrt werden.

Text: Jens Peter, Polizeihauptkommissar, PASt Südhessen

