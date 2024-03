POL-FL: Angeln: Polizei ermittelt nach Hühnerdiebstählen und sucht Zeugen

Fahrdorf/Schleswig (ots) - Die seit 17.03. vermisste 80-jährige Frau ist wieder da. Sie wurde am Montagmorgen am Wikingturm in Schleswig gefunden und zurück in ihre Wohneinrichtung gebracht. Die Polizei dankt für die Mithilfe und bittet um Fahndungsrücknahme und Löschung des Fotos der Frau. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 ...

