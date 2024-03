Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup - Festnahme nach mehreren Einbruchstaten

Süderbrarup (ots)

Am Dienstag, 19.03.2024, wurden in Süderbrarup zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Serie von Diebstählen und Einbruchdiebstählen begangen zu haben.

Seit dem Sommer 2023 war es im Bereich Angeln zunächst zu einer Serie von elf Diebstahlstaten aus Baucontainern, Lagerhallen und Rohbauten gekommen. Vor diesem Hintergrund hatte die Polizei in Kappeln die Ermittlungen aufgenommen und die beiden 45- und 37-jährigen Männer als Tatverdächtige identifiziert. Seit November 2023 kam es in der Region dennoch zu einer augenscheinlichen Fortsetzung der Serie, wobei nunmehr auch Wohnhäuer betroffen waren. Die in diesen Fällen durch die Kriminalpolizei in Schleswig übernommenen Ermittlungen führten bei fünfzehn Taten erneut zu den beiden in Süderbrarup wohnhaften Tatverdächtigen.

Nach umfangreichen Ermittlungen folgten gestern Durchsuchungsmaßnahmen sowie die Festnahme der beiden Männer. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Beweismittel, darunter auch Stehlgut, sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg erließ der zuständige Haftrichter am 20.03.2024 Haftbefehl aufgrund bestehender Wiederholungsgefahr gegen die beiden Tatverdächtigen.

