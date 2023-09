Polizei Coesfeld

Dülmen, Nordlandwehr

Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich

Coesfeld (ots)

Eine 72-jährige Dülmenerin befuhr am 27.09.2023, gegen 20.15 Uhr, mit ihrem Pedelec den Radweg der Nordlandwehr in Dülmen, gefolgt von drei weiteren Personen. Als diese ihren Blick kurz nach hinten richtete, kam sie vom Radweg auf die Fahrbahn ab. Bei dem Versuch den Bordstein wieder hochzufahren, um auf den Radweg zu gelangen, kam die Dülmenerin samt ihres Pedelec zu Fall. Hierbei verletzte sie sich so an ihrem Kopf, dass sie einen kurzen Moment bewusstlos war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv.

Ein Rettungswagen brachte die 73-Jährige in ein Krankenhaus. Dort wurde sie ärztlich versorgt und eine Blutprobe entnommen.

