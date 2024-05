POL-ST: Greven, Seniorin stürzt im Linienbus

Steinfurt (ots) - In Ochtrup ist es an der Beethovenstraße zu einem Brand in einem Metallcontainer gekommen. Der Brand wurde am Mittwoch (22.05.) um 22.30 Uhr festgestellt. Der Container, der auf dem Gelände der dortigen Wohncontainer stand, war gefüllt mit Sperrgut und diversem Unrat. Der Inhalt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch unbekannte Täter angezündet und stand beim Eintreffen der Feuerwehr in ...

