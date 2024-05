Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Motorradfahrer schwer verletzt, Fahrer stürzt in Linkskurve

Lotte (ots)

Am Samstag (25.05.24) ist es im Ortsteil Halen gegen 19.30 Uhr auf der Achmerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorroller gekommen. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 45-jähriger Osnabrücker mit seinem Roller auf der Hollager Straße in Richtung Achmerstraße. Im Einmündungsbereich mit der Achmerstraße bog er nach links auf diese ab, um in Richtung Lotte zu fahren. Unmittelbar nach der Linkskurve stürzte der Osnabrücker aus noch ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 500 Euro.

