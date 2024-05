Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht Mädchen leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwoch (22.05.) gegen 17 Uhr kam es auf der Nepomukbrücke (Emsstraße) in der Fußgängerzone zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zehnjähriges Mädchen wurde leicht verletzt. Das Mädchen ging zu Fuß über die Brücke in Richtung Osnabrücker Straße, als sie von einem männlichen E-Scooter-Fahrer links überholt wurde. Beim Überholen touchierte der Scooter-Fahrer das Mädchen und es stürzte zu Boden. Durch die Kollision und den Sturz verletzte sich die Fußgängerin leicht. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Der männliche Fahrer wird auf 16 - 25 Jahre geschätzt. Er ist schlank und hat braunes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Strickjacke mit Kapuze, die er auf dem Kopf trug. Zum Unfallzeitpunkt hatte er ein Handy in der Hand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des E-Scooters machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

