Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem, Kollision im Kreuzungsbereich

Rheine (ots)

Am Freitag (24.05.24) ist es gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Sprickmannstraße/Dutmer Straße gekommen. Dabei wurde ein 62-jähriger Mann aus Salzbergen schwer verletzt. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Skoda Yeti auf der Sprickmannstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. Er wollte im Kreuzungsbereich mit der Dutumer Straße weiter geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich fuhr nach ersten Ermittlungen ein 18-Jähriger aus Rheine mit seinem Audi A4 vor den Yeti. Der 18-Jährige war auf der Sprickmannstraße in Richtung Breite Straße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Dutumer Straße fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Salzbergener wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 12.000 Euro.

