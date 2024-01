PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 13-Jähriger in Eschborn am Nachmittag überfallen +++ Spielautomaten in Hofheimer Gaststätte aufgebrochen +++ Fenster von Wohnhaus eingeworfen

Hofheim (ots)

1. Überfall auf 13-Jährigen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Montgeronplatz, Dienstag, 30.01.2024, 15:11 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ist ein 13-Jähriger aus Eschborn von drei jüngeren Männern überfallen worden. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, um 15:11 Uhr von den drei etwa 18- bis 22-Jährigen im Bereich des "Montgeronplatzes" angesprochen worden zu sein. Daraufhin sei er in einer nahegelegenen Gasse dazu aufgefordert worden, seine Jacke herauszugeben, was mit einem Schlag in das Gesicht des 13-Jährigen bekräftigt wurde. Infolgedessen sei der Junge davongerannt, jedoch von seinen Verfolgern eingeholt worden, die ihn daraufhin zu Boden stießen, die Jacke an sich nahmen und mit der Beute in Richtung Skulpturenpark flüchteten. Zudem stahlen sie auch das Mobiltelefon des Herstellers "Samsung". Bei der Jacke handelt es sich um eine schwarze Daunenjacke von "Moncler" mit dunkelroter Innenfarbe.

Der 13-Jährige beschrieb das Trio, welches zuvor mit zwei Frauen auf einer Bank vor einem Lebensmittelgeschäft am "Montgeronplatz" gesessen haben soll, wie folgt:

1. Täter: ca. 1,70 Meter groß, kurze lockige rote Haare 2. Täter: ca. 1,85 Meter groß, muskulös, südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, schwarze lange Jacke 3. Täter: ca. 1,70 Meter groß, auffällig blass, Pickel im Gesicht, Oberlippenbart, kurze blonde Haare, schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten werden. Auch die zwei Frauen, die mit dem Räuber-Trio auf der Bank saßen, oder Personen, die Hinweise zu den beiden Frauen geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

2. Einbruch in Gaststätte,

Hofheim am Taunus, Homburger Straße, Dienstag, 30.01.2024, 03:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(jn)Bei einem Einbruch in eine Hofheimer Gaststätte haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag zwei Spielautomaten aufgebrochen und einen Gesamtschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro verursacht. Zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr näherten sich die Kriminellen dem Lokal in der Homburger Straße, schoben einen Rollladen hoch und zerstörten das dahinterliegende Fenster. Sich auf diesem Wege Zutritt verschafft, gingen die Täter zwei Spielautomaten an, entwendeten ersten Erkenntnissen nach Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

3. Fenster mit Küchengerät eingeworfen,

Schwalbach am Taunus, Schulstraße, Dienstag, 30.01.2024, 18:57 Uhr

(jn)In der Schulstraße in Schwalbach haben unbekannte Täter am Dienstagabend das Fenster eines Einfamilienhauses zerstört. Um 18:57 Uhr nahm der Bewohner des Wohnhauses einen lauten Schlag wahr und stellte daraufhin die beschädigte Fensterscheibe fest. Diese war von Unbekannten mit einem Küchengerät eingeworfen worden, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

4. Auto geöffnet und mit leeren Händen geflüchtet, Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Dienstag, 30.01.2024, 06:40 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen wurde ein gescheiterter Dieb in Eschborn von einem Zeugen beobachtet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisgebern. Um 06:40 Uhr hatte der Zeuge einen etwa 1,70 Meter großen, dunkel gekleideten Mann mit hellen Schuhen in einem Mercedes Kleintransporter in der Steinbacher Straße gesehen. Augenscheinlich hatte er das Kfz in der Hoffnung auf Beute geöffnet und sei kurz darauf mit leeren Händen weggerannt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Weitere Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell