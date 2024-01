PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Festnahme nach Unfall - Polizisten in Wade gebissen+++

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Unfall - Polizisten in Wade gebissen, Hochheim, Bundesautobahn 3, Freitag, 26.01.2024, 17:10 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann ist am Freitagnachmittag nach einem Unfall auf einem Parkplatz an der A 3 bei Hochheim festgenommen worden. Sein Sohn biss bei den weiteren Maßnahmen einem Polizisten in die Wade. Zeugen verständigten gegen 17:10 Uhr die Polizei, da auf einem Autobahnparkplatz zwischen dem Mönchhofdreieck und dem Wiesbadener Kreuz ein Mitsubishi mit französischen Kennzeichen gegen einen Findling und eine Laterne gefahren war. Da der Wagen nun auf dem Findling hing, versuchte der Fahrer diesen wieder herunter zu bekommen. Zeugen die helfen wollten, rochen dabei Alkohol im Atem des Mannes und verständigten die Polizei. Eine Streife kontrollierte den 41-jährigen Rumänen und nahm ihn nach dem Ergebnis des Atemalkoholtestes von über 1, 4 Promille fest. Bei dem Unfall wurde auch die Ölwanne des Mitsubishi aufgerissen, was zu einem Einsatz von Feuerwehr, unterer Wasserbehörde und der Autobahnmeisterei führte. Zudem befand sich ein Hundewelpe ohne Papiere im Fahrzeug, welcher auf Anordnung des Veterinäramtes in Quarantäne genommen werden musste. Nach kurzer Behandlung der Insassen des Pkw im Rettungswagen, wurden diese allesamt zur Polizeiautobahnstation gebracht, wo die Beamten eine Blutentnahme bei dem Fahrer anordneten. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen biss der 13-jährige Sohn des Mannes plötzlich einem der Beamten in die Wade. Nachdem auch der Junge gebändigt werden konnte, führten die Polizisten die Maßnahmen zu Ende und entließen die Familie wieder von der Dienststelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

