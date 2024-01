PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schadensträchtige Einbrüche in Eppstein und Bad Soden +++ Festnahme nach Sachbeschädigungen in Kriftel +++ Geworfene Flasche verfehlt Mädchen knapp +++ Fußgängerin bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Eppstein, Auf dem Wingertsberg, Sonntag, 28.01.2024, 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(jn)Schmuck im Wert von einigen Zehntausend Euro haben Einbrecher im Verlauf des Sonntagabends in einem Einfamilienhaus in Eppstein erbeutet. Zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr betraten die Kriminellen das Grundstück "Auf dem Wingertsberg", kletterten auf einen Balkon und brachen die Balkontür auf. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht und diverser Schmuck entwendet. Darüber hinaus entstand an der aufgehebelten Tür Sachschaden.

Hinweise bitte an das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Münzen bei Kellereinbruch erbeutet,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Königsteiner Straße, Samstag, 13.01.2024 bis Samstag, 27.01.2024

(jn)In den vergangenen zwei Wochen wurde aus dem Keller eines Neuenhainer Mehrfamilienhauses eine Münzsammlung gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter betraten den Keller des Wohnhauses in der Königsteiner Straße und brachen das Schloss einer Kellerparzelle auf. Aus dem Verschlag entwendeten die Unbekannten die Münzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

3. Einbrecher unterwegs,

Flörsheim am Main, Artelbrückstraße, bis Sonntag, 28.01.2024

(jn)Am Sonntag wurden der Polizei zwei Einbrüche in der Artelbrückstraße in Flörsheim angezeigt. Demnach hatten unbekannte Täter dort ein Mehrfamilienhaus betreten und über zwei Dutzend Kellerabteile gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Ob die Unbekannten auch Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Darüber hinaus wurde in der Nacht zum Sonntag in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses ein Weinstand von Einbrechern angegangen. Mit einem Hebelwerkzeug hatten sich die Gauner an dem Verkaufsstand zu schaffen gemacht, waren jedoch gescheitert und unverrichteter Dinge wieder abgezogen.

In beiden Fällen hat die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

4. Mann nach zahlreichen Sachbeschädigungen festgenommen, Kriftel, Bahnhofstraße, Freitag, 26.01.2024, gegen 17:00 Uhr

(jn)Am Freitag ist in Kriftel ein 63 Jahre alter Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, zuvor mehr als ein Dutzend Autos beschädigt zu haben. Um kurz nach 17:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von einer Person, die sein Auto beschädigt habe und welche er nun wiedererkannte. Zudem laufe der Mann soeben die Bahnhofstraße entlang und zerkratze weitere Pkw. Infolgedessen fuhren mehrere Streifenwagen in Richtung des Krifteler Bahnhofs, wo sie den Zeugen und kurz darauf auch den 63-Jährigen antrafen. Während der in Kriftel wohnhafte Tatverdächtige zwecks polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation transportiert wurde, inspizierten weitere Polizistinnen und Polizisten den Tatortbereich und entdeckten insgesamt über zwölf beschädigte Pkw. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro belaufen. Gegen den Delinquenten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde der 63-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten und auf richterliche Anordnung hin in Gewahrsam genommen.

Weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Flasche aus Mehrfamilienhaus geworfen, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Samstag, 27.01.2024, 17:05 Uhr

(jn)Ein oder mehrere Unbekannte haben am frühen Samstagabend eine Glasflasche aus einem Wohnhaus geworfen und dabei knapp ein Kind verfehlt. Um 17:05 Uhr war das Mädchen im Bereich der Anschrift "Marktplatz" unterwegs, als die Glasflasche in unmittelbarer Nähe auf den Boden aufschlug. Es blieb unverletzt. Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor.

Die Polizei in Eschborn ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen werden.

6. Fußgängerin von Autofahrer angefahren, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Frankenstraße, Sonntag, 28.01.2024, 18:15 Uhr

(jn)Am Sonntagabend ist in Hofheim eine Seniorin von einem Autofahrer angefahren und dabei verletzt worden. Gegen 18:15 Uhr beabsichtigte die 88-jährige Hofheimerin auf Höhe der Schillerstraße die Rheingaustraße zu überqueren. Hier wurde sie von einem 64-jährigen Nissan-Fahrer aus dem Donnersbergkreis zu spät bemerkt und vom rechten Teil der Fahrzeugfront erfasst. Glücklicherweise reagierte der 64-Jährige mit einem Ausweichmanöver in Richtung des Gegenverkehrs und verhinderte damit Schlimmeres. Dennoch erlitt die Seniorin Verletzungen, die in einem Krankenhaus untersucht werden mussten. Den Angaben des 64-Jährigen zufolge hatte er die Dame aufgrund ihrer dunklen Kleidung zu spät bemerkt. Die Polizei rät Fußgängern wie Radfahrern bei Dunkelheit zu möglichst heller Kleidung, bestenfalls mit reflektierendem Material. Dies erhöht die Sichtbarkeit erheblich und verhindert Unfälle.

7. Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht und weitergefahren, Landesstraße 3014 bei Schwalbach am Taunus, Samstag, 27.01.2024, 12:00 Uhr

(jn)Infolge einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall, wobei der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Um kurz nach 12:00 Uhr befuhr eine 46-jährige Eschbornerin am Steuer eines Mini die L 3014 von Niederhöchstadt in Richtung Bad Soden. Im Bereich der Zufahrtsstraße des Schwalbacher Westrings auf die L 3014 missachtete eine unbekannte Person die Vorfahrt des Verkehrs und fuhr ohne zu halten von der Zufahrtsstraße auf die Landesstraße auf. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete die 46-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Dies hatte zur Folge, dass eine nachfolgende 29-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Soden nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf das Heck des Mini auffuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Indes setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort. Das unbekannte Fahrzeug soll ein mit zwei Personen besetzter, grauer Van mit MTK-Kennzeichen gewesen sein.

Die Unfallfluchtgruppe geht ersten Ermittlungsansätzen nach und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

8. Dacia bei Unfallflucht beschädigt,

Hofheim am Taunus, Am Berg, Samstag, 27.01.2024, 18:30 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 11:35 Uhr

(jn)In Hofheim kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro an einem Dacia. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Am Berg" im Ortsteil Wildsachsen, als ein unbekanntes Fahrzeug den Daica beim Vorbeifahren touchierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

