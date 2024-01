PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrzeug aufgebrochen +++ Kennzeichendiebstahl +++ Fahren unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus KFZ - Eschborn, Kronberger Straße, Samstag, den 27.01.2024 von 11:07 Uhr bis 11:22 Uhr

Am Samstagmittag wurde aus einem geparkten Fiat Geld entwendet. Das Fahrzeug wurde kurzzeitig an der Anschrift abgestellt und nicht verschlossen. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem Fahrzeug und öffnete die Fahrertür. Anschließend entnahm er das Bargeld und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Person kann als männlich, ca. 175 cm groß mit normaler Statur beschrieben werden. Die Person trug einen Parka, hatte einen Drei-Tage-Bart und sprach nicht Deutsch.

Hinweise können der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 mitgeteilt werden.

2. Kennzeichendiebstahl - Bad Soden am Taunus, Kirchstraße, von Samstag, den 27.01.2024 um 20:30 Uhr bis Sonntag, den 28.01.2024 um 00:45 Uhr

Am Samstagabend wurde in Bad Soden Altenhain von einem Fahrzeug das vordere Kennzeichen entwendet. Der schwarze VW UP stand in der Kirchstraße geparkt, als sich bislang unbekannte Täter dem Fahrzeug näherten und das Kennzeichen abmontierten. Dadurch entstand auch ein Schaden an der Kennzeichenhalterung.

Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 melden.

3. Fahren unter Alkoholeinfluss - Hofheim Wallau, Am Wandersmann, Sonntag, den 28.01.2024 um 03:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr konnte die Polizeistreife von Hofheim ein Fahrzeug wahrnehmen, dass über eine rote Ampel fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Streife Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,47. Der Fahrzeugführer wurde für eine Blutentnahme zu hiesiger Dienststelle sistiert und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell