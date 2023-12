Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Duisburg - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 16. Dezember 2023, 09:34 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen auf der A 3 in Richtung Arnheim mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden mehrere Personen verletzt, eine 18-jährige Frau schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 18-jährige Frau aus Köln mit ihrem Mini auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Im Baustellenbereich in Höhe des Kreuz Kaiserberg bremsten die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt ab. Die 18-Jährige stoppte nicht rechtzeitig und fuhr auf das Heck eines Skoda einer 32-Jährigen aus Frankfurt auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf einen vorausfahrenden Mini eines 53-Jährigen aus Pulheim geschoben. Die 18-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die 32-jährige Skoda-Fahrerin sowie ihre 27 und 32 Jahre alten Beifahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Arnheim wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt.

