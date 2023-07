Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Aufbrüche von Pkw - Handtasche und Portemonnaie entwendet

Greven (ots)

Unbekannte haben in der Innenstadt zwei Pkw aufgebrochen. Der erste Fall ereignete sich zwischen Dienstag (25.07.2023), 18.00 Uhr und Mittwoch (26.07.2023), 08.00 Uhr in der Straße Zum Sternenbusch. Die Täter zerschlugen ein Seitenfenster eines geparkten VW Tiguan und gelangten so in den Wagen. Sie durchsuchten den Innenraum, entwendet wurde nichts.

Die zweite Tat passierte am Mittwoch (26.07.2023), zwischen 00.45 Uhr und 08.30 Uhr in unmittelbarer Nähe in der Straße An der Gronenburg. Dort wurde eine Seitenscheibe einer Mercedes C-Klasse aufgebrochen. Aus dem Auto nahmen die Täter eine Handtasche und ein Portemonnaie mit Papieren, EC- und Kreditkarten sowie Bargeld mit. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/9 28 44 55 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell