Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Ochtrup (ots)

Zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle A 31 Ochtrup-Nord wurde die Polizei am Dienstag (25.07.) gegen 17.20 Uhr gerufen. Ein 70-jähriger Mann aus Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) fuhr mit seinem Sattelzug auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden. An der Ausfahrt Ochtrup-Nord fuhr er von der Autobahn ab, um an der Kreuzung nach links in Richtung Bad Bentheim abzubiegen. In der Abfahrt verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Kreuzung in den dort angrenzenden Acker. Der 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 56.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

