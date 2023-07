Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, mehrere Autos aufgebrochen

Ladbergen (ots)

Im Stadtgebiet von Ladbergen wurden an verschiedenen Anschriften Fahrzeuge durch Unbekannte aufgebrochen. Am Ginsterweg wurden gleich zwei Fahrzeuge angegangen. In der Zeit von Sonntag (23.07.), 20.00 Uhr bis Montag (24.07.), 08.30 Uhr schlugen die Täter am Ginsterweg 2 an einem MG RX6 die hintere linke Scheibe ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie verschiedene Kleidungsstücke und Kopfhörer. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 900 Euro. Am Ginsterweg 6 gelangten die Täter im gleichen Tatzeitraum auf bisher unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere eines VW Passat. Hier entwendeten die Unbekannten Schlüssel und eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 600 Euro. An der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 31 schlugen die Täter im Zeitraum von Sonntag (23.07.), 17.45 Uhr bis Montag, (24.07.), 06.30 Uhr an einem Toyota Avensis die Seitenscheibe hinten rechts ein. Der Beuteschaden steht noch nicht fest, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Im Tatzeitraum vom Samstag (22.07.), 20.00 Uhr bis Montag (24.07.), 06.30 Uhr wurde auf dem Hof des Hauses Telgter Damm 6 ein Opel Astra durch Unbekannte angegangen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe der hinteren Tür auf der Fahrerseite ein und entwendeten aus dem Inneren eine Jacke. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 400 Euro. An der Gartenstraße 17 schlugen die Täter an einem Skoda Kodiaq ebenfalls die Seitenscheibe der hinteren Tür auf der Fahrerseite ein. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Tatzeitraum war hier von Samstag (22.07.), 16.30 Uhr bis Montag (24.07.), 06.50 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Fahrzeugaufbrüchen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lengerich zu melden, Telefon: 05481/93374515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell