Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Am Samstag (22.07.2023) verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer in Riesenbeck gegen 00:05 Uhr einen Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer auf der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Emsdetten. In Höhe der Brücke, kurz vor dem Flöttenweg, kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Leitplanke und beschädigte diese. Ein Zeuge hörte den Knall des Unfalls und informierte die Polizei. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 1.000 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Teile des verursachenden Fahrzeugs gefunden. Es handelt sich dabei um einen Audi Q 5, der durch den Unfall einen erheblichen Schaden auf der linken Fahrzeugseite haben muss. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell