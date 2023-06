Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr Sprockhövel im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende rückte die Feuerwehr Sprockhövel mehrfach aus. Am Freitag wurden die Einsatzkräfte zur Wittener Straße gerufen. Dort war von Passanten ein verletzter Waschbär aufgefunden worden. Dieser wurde eingefangen und anschließend zur weiteren Behandlung zu einer Tierauffangstation verbracht. Am Samstag wurden die Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr zur Bergstraße gerufen. Dort war eine Person in der Wohnung gestürzt und die Feuerwehr sollte die Wohnungstür. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Rettungsdienst bereits in der Wohnung, so das ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr nötig war. Gegen 22.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Mülleimer im Kuxloher Weg gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits wieder erloschen. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich.

