Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei gelingt Festnahme eines mutmaßlichen Räubers - Ermittlungen dauern an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0678

Der Polizei ist am Montagabend (10. Juli) in Lünen die Festnahme eines mutmaßlichen Räubers gelungen. Der Mann wird verdächtigt, am vergangenen Freitag eine 74-jährige Lünerin (s. Pressemitteilung Nr. 0666) sowie am 6. Juni eine 82-jährige Lünerin (2. Pressemitteilung Nr. 0563) überfallen zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen hatten die Beamten zu dem 28-jährigen Mann geführt, der in Lünen-Süd festgenommen wurde. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und bespuckte die Polizisten.

Der 28-Jährige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den einzelnen Taten dauern an. Ob er auch für weitere Straftaten infrage kommen könnte, ist ebenfalls Gegenstand dieser Ermittlungen.

