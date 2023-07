POL-ST: Altenberge, Brand eines Einfamilienhauses

Ladbergen (ots) - Im Stadtgebiet von Ladbergen wurden an verschiedenen Anschriften Fahrzeuge durch Unbekannte aufgebrochen. Am Ginsterweg wurden gleich zwei Fahrzeuge angegangen. In der Zeit von Sonntag (23.07.), 20.00 Uhr bis Montag (24.07.), 08.30 Uhr schlugen die Täter am Ginsterweg 2 an einem MG RX6 die hintere linke Scheibe ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie verschiedene Kleidungsstücke und Kopfhörer. Es ...

