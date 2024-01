PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Arbeitsgerät in Hochheim gestohlen +++ Autos in Schwalbach geöffnet +++ Vandalismus in Bremthal +++ Autofahrer beleidigt Bauarbeiter und begeht Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Arbeitsgerät von Baustelle entwendet, Hochheim am Main, Gerold-Buschlinger-Anlage, Samstag, 27.01.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 29.01.2024, 07:30 Uhr

(jn)Einen Lastenaufzug im Wert von mehr als 7.000 Euro haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Hochheim gestohlen. Hierfür verschafften sich die Diebe auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem noch im Bau befindlichen Gebäude in der Gerold-Buschlinger-Anlage, wo sie den Aufzug entwendeten. Sie verluden mehrere etwa zwei Meter lange Einzelteile und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

2. Einbrecher flüchten mit leeren Händen, Hofheim am Taunus, Breckenheimer Straße, bis Montag, 29.01.2024, 15:30 Uhr

(jn)Einbrecher hatten es im Zeitraum bis Montag auf ein Haus in der Breckenheimer Straße in Hofheim abgesehen. Die Täter kletterten auf einen Balkon, hebelten die dortige Tür auf und machten sich in dem unbewohnten Haus auf die Suche nach Beute, wobei sie ersten Erkenntnissen nach nichts stahlen. Was bleibt ist ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kripo in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

3. Autoaufbrecher unterwegs,

Schwalbach am Taunus, Hardtbergstraße, Mittwoch, 24.01.2024, 15:30 Uhr bis Montag, 29.01.2024, 06:00 Uhr

(jn)In der Garageneinfahrt eines Wohnhauses in der Hardtbergstraße in Schwalbach ist in den zurückliegenden Tagen zweimal ein Fahrzeug geöffnet worden, wobei in einem Fall Werkzeug gestohlen wurde. Bereits in der Nacht zum Donnerstag öffneten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Pkw, ersten Erkenntnissen nach mit einem elektrischen Gerät, entwendeten jedoch nichts. Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schlugen die Ganoven dann erneut zu und öffneten einen Ford Transit auf dieselbe Art und Weise, ohne einen Schaden zu verursachen. Nun ließen sie Werkzeug im Wert von knapp 1.000 Euro mitgehen, welches sich in dem Kfz befand.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Vandalismus - mehrere Pkw zerkratzt,

Eppstein, Bremthal, Am Vogelgesang, Nacht zum Montag, 29.01.2024

(jn)Einen vierstelligen Gesamtschaden haben Vandalen in der Nacht zum Montag im Eppsteiner Ortsteil Bremthal verursacht, indem sie mehrere Autos zerkratzten. Die Fahrzeuge parkten seit Sonntag in der Straße "Am Vogelgesang", als der oder die Täter sie beschädigten.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Kelkheimer Polizei.

5. Unbekannter Autofahrer beleidigt Bauarbeiter und begeht Unfallflucht, Hofheim am Taunus, Schwalbenweg, Amselweg, Montag, 29.01.2024, 16:55 Uhr

(jn)Am späten Montagnachmittag ereignete sich in Hofheim eine Verkehrsunfallflucht, der eine Beleidigung vorausgegangen war. Um 16:55 Uhr befuhr ein etwa 25 Jahre alter Tesla-Fahrer den Schwalbenweg in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, in den Amselweg einzufahren. Aufgrund eines Rohbruches und den damit verbundenen Arbeiten im Amselweg, war dies jedoch nicht möglich. In dem Zusammenhang kam es zu einem Streitgespräch zwischen einem Mitarbeiter der Stadtwerke und dem Unbekannten, wobei der Tesla-Fahrer den Bauarbeiter beleidigte. Anschließend sei er über ein Arbeitsgerät der Handwerker gefahren, habe dieses beschädigt und dann seine Fahrt auf dem Schwalbenweg fortgesetzt. Der Mann soll kurze blonde Haare gehabt und mitteleuropäisch ausgesehen haben. Zudem trug er eine grün-beige Jacke.

Die Polizei in Hofheim hat nun Strafverfahren wegen Beleidigung und Unfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Tesla-Fahrers führen können. Diese werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

