Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme aufgrund Haftbefehl

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 20.08.2023, gegen 20.40 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Altenkirchen zwei randalierende männliche Personen in Altenkirchen, Konrad-Adenauer-Platz, gemeldet. Vor Ort konnten die beiden Verantwortlichen angetroffen werden. Da gegen einen der Männer (24 Jahre alt) ein Haftbefehl bestand, wurde dieser festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell