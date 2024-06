Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndung gelöst - Schläger im Konzer Döner-Imbiss ermittelt

Konz (ots)

Am 13. Juni veröffentlichte die Polizei eine Fahndung nach einem Mann, der im Dezember 2023 in einem Konzer Döner-Imbiss einen Gast angegriffen hatte (https://s.rlp.de/iVPYl). Der Tatverdächtige konnte nach Zeugenhinweisen angetroffen und identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet die Medien, die zur Fahndung genutzten Fotos und Videos wieder zu löschen.

