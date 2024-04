POL-LB: Weil im Schönbuch: mehrere Fahrräder aus Garagen gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ein 43 Jahre alter Renault-Lenker touchierte am Freitag (12.04.2024), gegen 07.30 Uhr, einen am Fahrbahnrand der Rutesheimer Straße in Leonberg geparkten schwarzen VW Golf. Ohne sich um den vermutlich entstandenen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr der 43-Jährige weiter. Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten, das Kennzeichen des Renault notieren und meldete sich bei der ...

