Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim/Ludwigsburg: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einer dreisten Masche verschaffte sich ein noch unbekannter Täter am Freitag (12.04.2024), gegen 11.00 Uhr, Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Aldinger Straße in Kornwestheim. Der Unbekannte machte der Frau glaubhaft, dass es in der Nachbarwohnung zu einem Wasserschaden gekommen sei und er deshalb ihre Wasserleitungen überprüfen musste. Während er der Seniorin auftrug, die Dusche anzustellen, das Wasser laufen zu lassen und den Duschkopf zu halten, stahl der Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag der Geschädigten. Erst, nachdem er unter dem Vorwand, etwas aus dem Auto holen zu müssen, die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte die Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alte, ca. 175 cm großen Mann mit kräftiger Statur gehandelt haben, der gebrochen deutsch sprach. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich bereits am Freitag, den 05.04.2024 in der Besigheimer Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Ein ebenfalls noch unbekannter Mann klingelte gegen 12.15 Uhr bei einer Seniorin und gab sich als Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers aus. Bei Bauarbeiten soll eine Wasserleitung beschädigt worden sein, weshalb nun das Trinkwasser verschmutzt sei und er die Wasseranschlüsse überprüfen müsse. Die Geschädigte gewährte dem Unbekannten daraufhin Eintritt. Kurz darauf erschien ihre Schwiegertochter und entdeckte einen weiteren Mann, der vor dem Schlafzimmer der Seniorin stand. Die Schwiegertochter verwies beide Männer der Wohnung. Erst Tage später bemerkte die Geschädigte, dass die Unbekannten eine Schatulle mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet hatten. Beide Täter sollen 35 bis 40 Jahre alt und muskulös gebaut gewesen sein. Beide hatten kurzes, dunkelblondes Haar und waren etwa 190 cm groß. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell