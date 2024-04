Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Geschädigter von Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 43 Jahre alter Renault-Lenker touchierte am Freitag (12.04.2024), gegen 07.30 Uhr, einen am Fahrbahnrand der Rutesheimer Straße in Leonberg geparkten schwarzen VW Golf. Ohne sich um den vermutlich entstandenen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr der 43-Jährige weiter. Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten, das Kennzeichen des Renault notieren und meldete sich bei der Polizei. Bei Eintreffen einer Polizeistreife befand sich der mutmaßlich beschädigte VW Golf nicht mehr vor Ort. Weitere Zeugen sowie der vermutlich Geschädigte Halter des genannten VW, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

