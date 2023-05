Hauptzollamt München

HZA-M: Zollhund Ludwig für mehr als 100 erfolgreiche Einsätze ausgezeichnet

München (ots)

Seit der Beendigung der Zollhundeausbildung im Oktober 2018 konnten Zollhund Ludwig und seine Hundeführerin bereits mehr als 100 erfolgreiche Einsätze bei der Suche nach Drogen verzeichnen. Dafür wurden sie von der Zollhundeschule Neuendettelsau ausgezeichnet.

Insgesamt zeigte der Deutsche Schäferhund in den vergangenen Jahren mehr als 33 Kilogramm Rauschgift, sowie über 100 Utensilien und Anhaftungen an. Erwähnenswert sind auch Substanzen und Grundstoffe, die zur Herstellung von Drogen verwendet werden, welche der Zollhund erschnüffelte.

"Besonders hervorzuheben ist der Aufgriff von drei Kilogramm Heroin, dabei suchte der Zollhund rund 70 Koffer am Flughafen München ab, als er bei einem Stoffkoffer stoppte, in dessen doppelten Boden das Heroin versteckt war", so Marie Müller, Sprecherin des Hauptzollamts München.

Zusatzinfo:

