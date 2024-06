POL-PPTR: Einbruch in Trier-Filsch

Hasborn (ots) - Seit Samstag, dem 15. Juni, wird der 48-Jährige Christian Warken aus Hasborn vermisst. Herr Warken wurde letztmalig gegen 23 Uhr von Nachbarn an seiner Wohnanschrift in Hasborn gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet oder verunfallt ist. Die Suchmaßnahmen der Polizei werden heute fortgesetzt. Der Vermisste wird wie folgt ...

