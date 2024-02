POL-NK: Festnahme von vier Beschuldigten wegen Handel mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmitteln als Mitglieder einer Bande

Neunkirchen (ots) - Am Samstag, dem 09.09.2023 um ca. 17:00 Uhr wurde einem Patienten im Krankenhaus (Diakonie Klinikum) in Neunkirchen seine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Anschließend wurden am 09.09.2023 und 10.09.2023 mit der gestohlenen EC-Karte des Geschädigten mehrere Bargeldabhebungen an ...

Ein Dokument

mehr