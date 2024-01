Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raub auf Esso Tankstelle in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte, männliche Täter betreten am Abend des 23.01.2024 um 20:01 Uhr maskiert mit schwarzer Maske den Verkaufsraum der Esso-Tankstelle in der Mozartstraße 9 in 66538 Neunkirchen.

Einer der beiden Täter führt eine Schusswaffe mit sich und fordert unter Vorhalten der Waffe den Kassierer zur Übergabe des Klasseninhaltes auf. Das erlangte Bargeld liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend verlassen die Täter den Verkaufsraum und entfernten sich fußläufig in Richtung Wellesweilerstraße.

Weitere Angaben zu den Tätern können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell